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Экологические потери Луганской области из-за войны превысили 622 миллиарда гривен

02 мая 2025, 22:43

Экологические потери Луганской области из-за войны превысили 622 миллиарда гривен

Масштабные разрушения природной среды, вызванные полномасштабной агрессией России, нанесли Луганщине экологический ущерб на сумму более 622 миллиардов гривен. Такие данные обнародовала Государственная экологическая инспекция в Луганской области по состоянию на 30 апреля.

«Общие убытки, нанесённые окружающей среде вследствие военных действий, составляют 622 444 641 353 гривны», — сообщают в инспекции.

Наиболее значительные повреждения зафиксированы по следующим направлениям:

  • загрязнение грунта — более 319 миллиардов грн.;
  • лесные пожары —  более 298 миллиардов грн.;
  • горение газа — более 324 миллионов грн.;
  • другие виды пожаров — более 43 миллионов грн.;
  • загрязнение водных ресурсов — более 4 миллиардов грн.

По словам специалистов, постоянные боевые действия и обстрелы стали причиной систематического разрушения природных территорий, загрязнения почвы, воды и воздуха. Оценка ущерба продолжается.

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