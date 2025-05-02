Экологические потери Луганской области из-за войны превысили 622 миллиарда гривен

Масштабные разрушения природной среды, вызванные полномасштабной агрессией России, нанесли Луганщине экологический ущерб на сумму более 622 миллиардов гривен. Такие данные обнародовала Государственная экологическая инспекция в Луганской области по состоянию на 30 апреля.

«Общие убытки, нанесённые окружающей среде вследствие военных действий, составляют 622 444 641 353 гривны», — сообщают в инспекции.

Наиболее значительные повреждения зафиксированы по следующим направлениям:

загрязнение грунта — более 319 миллиардов грн.;

лесные пожары — более 298 миллиардов грн.;

горение газа — более 324 миллионов грн.;

другие виды пожаров — более 43 миллионов грн.;

загрязнение водных ресурсов — более 4 миллиардов грн.

По словам специалистов, постоянные боевые действия и обстрелы стали причиной систематического разрушения природных территорий, загрязнения почвы, воды и воздуха. Оценка ущерба продолжается.