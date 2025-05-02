Харьков атаковали беспилотники: в городе тушат пожары

Более 10 взрывов прозвучало в Харькове. Город — под массированной атакой российских БПЛА.

По предварительным данным, в Харькове в результате удара российских беспилотников ранены 12 человек. Об этом сообщили в городской администрации.

Атака произошла в Салтовском районе. В результате попадания были повреждены жилой многоквартирный дом и автомобили, часть из которых загорелась.

«Бригады скорой помощи работают на месте и оказывают помощь пострадавшим», — сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.



На месте также работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжается ликвидация последствий удара.