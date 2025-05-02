Главное за день: Атака на Харьков и Запорожье. Армия РФ оккупировала село на Донетчине

Общество



В селах Шахово и Торецкое Шаховской громады начинается принудительная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.



На Донетчине жителей призывают воздержаться от передвижения по трассе на участке Доброполье-Белицкое из-за повышенной активности российских БПЛА.



В Донецкой области изменили режим комендантского часа в зависимости от близости к зоне боевых действий. На территориях, удалённых от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. В населённых пунктах, расположенных ближе чем за 10 километров от фронта, ограничения вводятся с 15:00 до 11:00.



Масштабные разрушения природной среды, вызванные полномасштабной агрессией России, нанесли Луганщине экологический ущерб на сумму более 622 миллиардов гривен.



Боевые действия



Войска РФ нанесли не менее 10 ударов по Запорожью, ранения получили 29 человек, повреждены жилые дома, университет и завод по ремонту пассажирских электровозов. Российская авиация сбросила авиабомбу на село Клиновое Константиновской громады, погибла 66-летняя женщина, поврежден дом. В центре Херсона пострадали два человека, оккупанты атаковали беспилотниками, удар пришелся по парковке. В Харькове в результате удара российских беспилотников ранены шесть человек, повреждены жилой многоквартирный дом и автомобили.



Армия РФ оккупировала село Тарасовка в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Также россияне продвинулись вблизи села Сухая Балка на Донетчине.



На Покровском направлении высокая активность российских войск, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, с одной стороны оккупанты активно пытаются двигаться к трассе «Покровск-Константиновка», а с другой хотят восстановить тактическое положение к западу от города.



Во время ликвидации пожара в Никитовском районе оккупированной Горловки произошла атака дронов, утверждают в группировке «ДНР». В результате удара ранения получили восемь пожарных.