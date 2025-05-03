Российские обстрелы унесли жизни мирных жителей в Новохатском и Клиновом на Донетчине

За 2 мая российские военные убили 4 жителей Донетчины — в Новохатском (3) и Клиново (1). Также в Новохатском 1 человек ранен. Об этом сообщили в областной военной администрации.



В Гришино, Константиновке и Покровске — по 2 раненых мирных жителя. Еще один получил ранения в Райском.



Общее количество жертв армии РФ в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



С начала полномасштабного вторжения в области погиб 3181 мирный житель, 7026 получили ранения.

За 1 мая россияне убили двух жителей Донецкой области — в городе Мирноград и поселке Новоэкономическое.