Ночью оккупированный Крым атаковали дроны

Над оккупированным Крымом за ночь сбили 96 беспилотников, заявили в Минобороны РФ. Еще 74 — над территорией РФ и другими оккупированными территориями Украины.



Жители Керчи и Феодосии ночью сообщали о громких звуках и вспышках в небе со стороны Чёрного моря. В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Движение по Крымскому мосту было перекрыто.



В сети пользователи публиковали пожар в Феодосии. Однако оккупационные власти не раскрывают деталей — что горело.

Ночью 2 мая беспилотники также атаковали оккупированный Крым. 25 апреля БПЛА атаковали позиции российского ЗРК С-400 «Триумф» на окраинах города Саки.