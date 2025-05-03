Обстрелы Харькова и области: что известно о пострадавших и разрушениях

За прошедшие сутки в результате российских ударов пострадали четыре населённых пункта Харьковской области и сам Харьков. Погиб 47-летний мужчина, ещё 51 человек получил ранения. По данным прокуратуры, среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет.



Армия РФ активно использовала различные виды вооружения, включая 11 управляемых авиабомб (УАБ), 3 дрона-камикадзе FPV, 21 беспилотник типа «Шахед» и 28 БпЛА типа «Герань-2».



В Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка, магазин и многоквартирный дом. В Богодуховском районе повреждены два частных жилых дома, две хозяйственные постройки, разрушено складское здание. В Изюмском районе повреждено хозяйственное сооружение.



Город Харьков также подвергся обстрелам: 17 дронов типа «Герань-2» атаковали четыре района — Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Повреждены многоквартирные дома, детский сад, 17 автомобилей, учебные заведения, гаражи и частные дома.