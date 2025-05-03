Более 3,3 тысяч ударов за сутки: сводка об обстрелах Донецкой области

За прошедшие сутки в результате интенсивных российских обстрелов Донетчины погибли четыре человека, восемь получили ранения. Оккупант нанес 3 392 удара по жилым районам и линии фронта. Об этом сообщили в полиции области.



Под обстрел попали 19 населённых пунктов, среди них Краматорск, Костянтиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, посёлок Алексеево-Дружковка и сёла Гришино, Долгая Балка, Золотой Колодезь, Ильиновка, Клиновое, Нововодяное, Новохатское, Александро-Калиново, Алексеевка, Осиково, Степаново, Шандрыголово, Яблуновка.



Повреждено 132 гражданских объекта, включая 82 жилых дома.

В Новохатском (Комарская громада) в результате сброса авиабомбы «УМПБ Д-30СН» погибли трое мирных жителей, ещё один человек ранен. Повреждено 7 частных домов.



В Клиновом (Костянтиновская громада) оккупант применил авиабомбу «КАБ-250» — погиб один человек, разрушен жилой дом.



Костянтиновка подверглась атаке с воздуха, артобстрелу и ударам дронов. Ранены двое местных жителей. Повреждены многоэтажный и частные дома, два магазина, аптека, кафе, учебное заведение, административное здание, производственные помещения и объекты критической инфраструктуры.



В Покровске ранены двое мирных жителей, повреждено гражданское авто. Ещё двое пострадавших — в селе Гришино (Покровская громада), повреждено админздание.



Кроме того, сегодня после полуночи российские войска атаковали ещё восемь населённых пунктов: Белозёрское, Андреевку, Весёлую Гору, Райское, Самарское, Святогоровку, Софиевку и Шахово. В Райском ранен мирный житель.

За прошедшие сутки в результате российских ударов пострадали четыре населённых пункта Харьковской области и сам Харьков. Погиб 47-летний мужчина, ещё 51 человек получил ранения.