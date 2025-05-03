Беспилотники ударили по Новороссийску: загорелись зернохранилище и квартиры

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России. Местные власти сообщают о возникших пожарах.

Согласно российским источникам, обломки дронов повредили три резервуара на зерновом терминале в порту Новороссийска. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Городской транспорт приостановил работу. Также сообщается о повреждениях в трёх многоквартирных домах. Один из дронов влетел в квартиру на 12-м этаже жилого комплекса, где вспыхнул пожар.

Местные власти заявили о четырёх пострадавших за ночь в регионе.