Зеленский раскритиковал предложение Путина о трехдневном перемирии: «Это театральная постановка»

Владимир Путин предложил приостановить боевые действия — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Об этом заявили в Кремле, подчеркнув намерение России соблюдать трехдневное перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, назвав ее «театральной постановкой», цель которой — создать видимость выхода России из международной изоляции.

Украинский лидер поддерживает предложенную США стратегию тридцатидневного перемирия.

«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — заявил Зеленский 3 мая в беседе с журналистами.



Он подчеркнул, что за два-три дня план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно.



«И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5. Если ему нужна дата 7 — нам все равно. С седьмого числа — 30 дней», — добавил президент Украины.



Это не первый случай, когда Москва выступает с подобной инициативой. Ранее, во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного всего за час до начала, российская сторона сопровождала заявление риторикой о «светлом празднике» и «гуманитарных мотивах», однако собственный режим нарушила более 2 900 раз. На этот раз перемирие, по заявлению Кремля, носит односторонний характер и объявлено за неделю до предполагаемой даты начала.



Ранее у Путина ответили на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии.



