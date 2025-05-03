В Белом доме прокомментировали заявления о выходе из переговоров о мире, а Зеленский рассчитывает на помощь Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что европейские страны продолжат поддерживать Украину, даже если Соединённые Штаты решат выйти из переговорного процесса с Россией.

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня. Представьте себе, все понимают: вопрос территорий, санкций — как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы. Но всё равно Европа, уверен я, будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно», — сказал Зеленский, общаясь с журналистами 3 мая.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в США о возможном пересмотре своей роли в процессе мирного урегулирования. Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что в сети распространяется много недостоверной информации относительно её слов, и уточнила позицию американской стороны.

«Существует много фейковых новостей о моих комментариях. Вот правда: как госсекретарь Марко Рубио заявил, если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной в направлении конкретного решения, Соединённые Штаты сделают шаг назад в качестве посредника. Если и когда это произойдёт, будет решать президент. Мы подталкиваем обе стороны к реальному прогрессу», — написала Брюс в сети X.

В эфире Fox News она также подчеркнула позицию Белого дома: «Мы это отметили: президент и госсекретарь неоднократно заявляли, что военного способа выиграть эту войну не существует. Мы не вернём Украину к границам 2014 года и более раннего периода. Это то, где обеим сторонам придётся идти на компромисс и мир с этим соглашается — эта война должна завершиться. Но на самом деле это должно быть решением именно сторон, которые готовы к такому урегулированию».

Представитель МИД Украины Георгий Тихий также подчеркнул, что комментарии Брюс о роли США как посредника ранее уже звучали в похожем контексте.