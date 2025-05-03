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В России упал истребитель — его сбил украинский морской дрон

03 мая 2025, 14:56

В России упал истребитель — его сбил украинский морской дрон

В России упал истребитель — его сбил украинский морской дрон

Спецподразделение Главного управления разведки министерства обороны Украины ликвидировало 2 мая в Черном море российский самолет Су-30.

«Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.  Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море — на дно владений безжалостного "Нептуна"», — говорится в сообщении.

Удар по боевому самолету состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.

Ранее, 31 декабря 2024 года, благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназовцы ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель — два российских вертолета Ми-8.

Как сообщалось, в ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России. 

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