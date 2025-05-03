Спецподразделение Главного управления разведки министерства обороны Украины ликвидировало 2 мая в Черном море российский самолет Су-30.



«Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море — на дно владений безжалостного "Нептуна"», — говорится в сообщении.



Удар по боевому самолету состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.



Ранее, 31 декабря 2024 года, благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназовцы ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель — два российских вертолета Ми-8.

Как сообщалось, в ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России.