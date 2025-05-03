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Кто кроме Арестовича? Разбор персоналий из нового санкционного списка СНБО

03 мая 2025, 15:15

Кто кроме Арестовича? Разбор персоналий из нового санкционного списка СНБО

Кто кроме Арестовича? Разбор персоналий из нового санкционного списка СНБО

1 мая Совет национальной безопасности и обороны опубликовал новый список лиц, к которым применены персональные санкции. В него вошли многие публичные деятели, которые в разные годы отмечались неоднозначными заявлениями относительно украинского государства и роли российского агрессора в его судьбе.

«Новости Донбасса» рассказывают о самых одиозных фигурантах нового списка СНБО.

Алексей Арестович

Наиболее обсуждаемым именем в списке стал бывший советник главы ОП Алексей Арестович. Он в начале полномасштабного вторжения РФ выполнял опции главного «успокоительного» для украинцев. Его фраза «2-3 недели и все закончится» уже давно стала поводом для иронии. Интересно, что в январе 2022 года, за месяц до полномасштабной агрессии РФ, Арестович был внесен в базу Миротворец за «Совершение общественных информационных диверсий в пользу российских захватчиков» и «Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В 2023 году Арестович сделал скандальное заявление, что якобы жилой дом в Днепре, разрушенный в результате российского ракетного удара по городу, был поражен ракетой украинского ПВО. Через три дня, 17 января 2023 года, Арестович написал заявление об отставке со своей должности. Покинул Украину и продолжил ведение информационной деятельности через YouTube и другие платформы и соцсети. В частности, Арестович (еще даже при своей работе в ОП) часто становился частым гостем на эфирах российской пропагандистки Юлии Латыниной.

Алексей Азаров

Сын бывшего премьер-министра Николая Азарова прошел по санкционному списку как гражданин РФ, который имеет одновременно и украинский паспорт. В 2012-2014 годах он был первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. А еще, одним из депутатов, голосовавших за так называемые «Диктаторские законы» 16 января 2014 года. Азаров-младший имеет разрешение на жительство в Австрии.

По данным Deutsche Welle Азаров в 2017-2019 год вел предпринимательскую деятельность в нескольких европейских странах, в частности, через доверенное лицо Константина Пивоварова, которому он официально передал свои активы в феврале 2014 года, и нескольких граждан Австрии, один из которых в августе 2019 года претендовал на руководящую должность УкрЭксимБанка. 

Интересно, что в июне 2024 года санкции против Алексея Азарова ввело правительство Канады. А в Италии Алексея Азарова подозревали в отмывании 18 млн долларов взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером. По данным следствия, деньги проводились через итальянскую компанию, купившую две большие виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла Клюеву вышеупомянутую должность за взятку в виде сделки с недвижимостью на 18 млн$.

Константин Бондаренко

Политолог, сотрудничавший с российским изданием «Украина.ру» и пророссийским блоггером Анатолием Шарием. Неоднократно являлся экспертом на телеканалах пула Виктора Медведчука и подвергал сомнению победу Революции Достоинства. 

В то же время интересно, что как политтехнолог Кость Бондаренко работал с разными известными украинскими политиками. Издание dsnews.ua утверждало, что в 2014 году его клиентами были Валерий Хорошковский, Сергей Левочкин, Сергей Тигипко и Юрий Колобов. Парадоксально, но в 2002 году Бондаренко консультировал Виктора Ющенко, в 2006 – Владимира Литвина, в 2007 – Блок Юлии Тимошенко, а в 2008 работал внештатным советником Арсения Яценюка. В 2010-2011 годах был заместителем Сергея Тигипко в партии "Сильная Украина".

Дмитрий Василец

Еще один известный медийный деятель. В 2024 году СБУ объявила ему о подозрении. По материалам того дела, Василец еще до начала полномасштабной агрессии России против Украины уехал в РФ, где продолжал заниматься пропагандистской деятельностью с помощью собственного YouTube-канала. Интересно, что Васильца уже арестовывали за пророссийскую деятельность в 2017 году. Его даже приговорили к 9 годам лишения свободы, но пропагандист подал апелляцию и вышел на свободу.

В 2020 году Василец начал политическую деятельность: возглавил партию «Держава», выступавшую за «единство славянских народов» и запрет общественных организаций. Вместе с ним в эту же партию вошли Кирилл Стремоусов (в 2022 году был назначен россиянами главой оккупационной администрации Херсонской области) и Александр Семченко. Более того, общей со Стремоусовым у Васильца была не только приверженность России, но и позиция по вакцинации: оба получили репутацию ярых антиваксеров.

Анастасия Кашеварова

Известная российская пропагандистка, распространяющая российские нарративы по войне в Украине и оправдывающая российские военные преступления. Кстати, Кашеварова уже даже успела отреагировать на свое внесение в санкционные списки, заявив, что у нее нет недвижимости или банковских счетов в Украине. Однако в соседнем абзаце назвала Украину «вымышленной страной». А в своем включении в санкционный список пропагандистка обвинила руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Мирослав Олешко

Известный блоггер, который на своих страницах в социальных сетях в 2019 году демонстрировал явную политическую ангажированность на стороне Петра Порошенко. После президентских выборов отличился систематической критикой действий властей. В августе 2023 года Олешко каким-то образом покинул Украину и СБУ объявила ему подозрение за «препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и использование заведомо подложного документа». После этого контент Олешко резко синхронизировался с одиозным Анатолием Шарием, о чем журналисты проекта "По ту сторону новостей" подробно написали в своем расследовании.

Александр Семченко

О Семченко мы уже упоминали выше в контексте деятельности Дмитрия Васильца. Александр – бывший муж Ольги Семченко, руководившей медиахолдингом «Вести Украина». Эту компанию связывали с бывшим министром сборов и доходов Украины во время президентства Виктора Януковича – Александром Клименко. Оно и не удивительно, потому что Семченко была сначала пресс-секретарем Клименко, а впоследствии стала его гражданской женой.

Но вернемся к Александру Семченко. По данным СБУ, он входил в группировку, занимавшуюся реализацией российского проекта о «внешнем управлении» Украиной. По данным следствия, Семченко вместе с другими фигурантами создали сайт по аналогу официальных страниц органов власти Украины. Также объявили о проведении онлайн-референдума, разработали копию портала Действие, чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования. В его соратники в этом деле входили вышеупомянутый Дмитрий Василец, а еще «политэксперт» с телеканалов Медведчука Александр Скубченко (также попавший под санкции) и адвокат Анатолия Шария Валентин Рыбин.

ТЕГИ

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Николай Азаров Александр Семченко Владимир Зеленский Мирослав Олешко Алексей Арестович Анастасия Кашеварова Константин Бондаренко
Организации
СБУ Снбо
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