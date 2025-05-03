Куда продвинулась армия РФ и где продолжаются бои на фронте — сводка

Российская армия продвинулась в районе Надеевки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.



По состоянию 3 мая на фронте произошло 123 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Активнее всего оккупанты действовали на Новопавловском и Покровском направлениях.



Так, войска РФ 50 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений до сих пор продолжаются.



На Покровском направлении 46 раз начинались столкновения различной интенсивности. Украинские подразделения отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев продолжаются.



Трижды оккупанты атаковали на Краматорском направлении, один бой продолжается. На Торецком направлении Силы обороны отбили одну атаку.



Украинские военные также отбили две атаки войск РФ вблизи Новоданиловки и Каменского.

Как сообщалось, на Покровском направлении высокая активность российских войск.