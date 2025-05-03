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«Они погибли за…»: как пропаганда РФ пытается «заговорить» мир на фоне убийства журналистки Виктории Рощиной

03 мая 2025, 18:00

«Они погибли за…»: как пропаганда РФ пытается «заговорить» мир на фоне убийства журналистки Виктории Рощиной

Акция памяти Виктории Рощиной в Киеве, 11 октября 2024 года. Фото: «Суспільне Новини» Акция памяти Виктории Рощиной в Киеве, 11 октября 2024 года. Фото: «Суспільне Новини»

Россия проводит пропагандистскую кампанию в разных странах мира, где есть ее представительства. Так, во Всемирный день свободы печати Кремль объявил о фотовыставке под названием «Погибли за правду».

Спецпроект содержит фото и информацию о 61 российском журналисте, каждый из которых, как утверждают в МИД РФ, погиб либо на фронте, либо в тылу, однако насильственной смертью.

По данным Института массовой информации (IMI), с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 100 украинских журналистов, включая как гражданских репортёров, так и тех, кто вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Они стали жертвами обстрелов, были казнены или замучены в плену.

Одно из громких дел, вышедших за пределы Украины — трагическая история Виктории Рощиной. В Брюсселе о ней уже знают. А вот в Москве предпочитают молчать, заявляя с трибун о репрессиях против российских… пропагандистов. 

Новая порция пропаганды РФ за границей

Сегодня выставка открылась в так называемых Русских домах Берлина и Анкары. Выставку также хотят открыть увидят в Афганистане, Испании, Ливане, Палестине, Танзании, Люксембурге, Финляндии, Киргизии. Утверждается, что 1 мая она открылась в Вашингтоне.

Выставка содержит искаженную информацию о каждом из погибших.

«Организаторы подчеркивают, что в список включаются не только профессиональные журналисты, но и блогеры, волонтеры и другие, кто участвовал в информационной деятельности в зоне конфликта», — пишут донецкие пророссийские СМИ.

Однако выставку приурочили именно ко дню свободы печати, медиа.

Некоторые люди, чьи имена  представлены на выставке, не были журналистами и изначально даже не были пропагандистами. Однако все они имеют отношение к войне, которую РФ развязала против Украины. Приведем несколько примеров.

Максим Фомин (Владлен Татарский) стал доносить «правду» выгодную Кремлю только с 2019 года. До это, с 2014 он был боевиком группировки «ДНР», воевал в разных формированиях. Называл себя «военным корреспондентом». Татарский погиб в Санкт-Петербурге во время теракта в апреле 2023 года.

Еще один псевдожурналист — Всеволод Петровский. Донецкий поэт, историк, взявший в руки оружие, но называвший себя «военкором».

Российские «военкоры» часто пренебрегают правилами гражданских лиц на войне

Наряду с Татарским представлено имя Анны Прокофьевой. Она — военная корреспондентка пропагандистского «Первого канала». Работала в Белгородской области. 26 марта 2025 года недалеко от границы с Украиной машина съёмочной группы подорвалась на мине, установленной российской армией. Пропагандистка погибла, оператор телеканала получил серьёзные ранения.

Так же, от мины на оккупированном Донбассе, в 2022 году погибла нацболка, волонтерка Земфира Сулейманова. 

Гибель в зоне боевых действий — очень распространенное явление среди так называемых «военных корреспондентов» РФ, «ДНР» и «ЛНР». Так погибли пропагандисты «Известий», «Звезды» и «Первого канала» Панов, Гольдин, Федорчак, Мартемьянов.

Однако важно отметить, что являясь гражданским лицом, военный корреспондент не должен быть одет в камуфляж, не должен носить оружие. Находясь в военных автомобилях или другой военной технике на линии фронта такой журналист рискует стать военной целью — его попросту могут спутать с противником. 

Умирать «за правду» — прямиком из тюрьмы и по мобилизации

Алексей Рагутский из саратовской газеты «Суть» тоже воевал против Украины. Его забрали на фронт из тюрьмы. Так же было с Яном Меженем из Челябинска.

В перечне фотопроекта немало имен людей, которые некогда писали в газетах, а затем их отправили на «СВО» — кто-то пошел добровольно, а кого-то принудили.

Спортивный комментатор из Санкт-Петербурга Владимир Шапошников погиб тоже не за правду, а скорее за Путина. Журналиста мобилизовали и отправили на войну, где он и погиб.

Сергей Твердохлеб, работник «Макеевского рабочего» и член «правительства ДНР» также был мобилизован.

В списке — немало тех, кого назвали добровольцами. То есть на момент гибели эти бывшие работники медиа были комбатантами: военкор РТ Магомед Бучаев, блогер Михаил Лучин, корреспондент «Лесного вестника» из Твери Геннадий Кочкин, питерский поэт Денис Семенов.

Какова настоящая цель фотовыставки? 

«Под предлогом «борьбы с дезинформацией» российские СМИ и журналисты становятся объектом всевозможных репрессий и притеснений», — заявила представительница МИД России Мария Захарова. Она перечислила имена пропагандистов, «забыв» о том, что в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина.

Виктория исчезла в августе 2023 года после репортажной поездки в оккупированное Запорожье, где расследовала судьбы украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Более года её перемещали между неофициальными центрами содержания и российской тюрьмой. В октябре 2024-го её объявили мёртвой

Тело украинской журналистки было репатриировано в Украину в феврале 2025 года. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.

Как сообщила следственная группа, проводящая расследование, тело Виктории прибыло в Украину уже после вскрытия, проведённого на территории РФ. При осмотре выяснилось, что отсутствовали головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.

По мнению международного патологоанатома, опрошенного авторами проекта, именно эти органы могли указать на смерть от удушения — их удаление, вероятно, было попыткой скрыть причину смерти. Такое вмешательство может квалифицироваться как военное преступление.

Экспертиза ДНК подтвердила личность с вероятностью 99%. Начальник управления по расследованию военных преступлений Генпрокуратуры Юрий Белоусов подтвердил наличие следов пыток, в том числе ссадин, синяков, сломанного ребра и возможных следов электрического тока.

Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки.

По состоянию на 1 мая 2025 года, по данным Института массовой информации (IMI), в российском плену находятся минимум 30 украинских гражданских журналистов и один медиа-работник, ставший комбатантом. Эти данные подтверждаются также Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ), который ведёт обновляемый список таких случаев.

По материалам : "Новости Донбасса "

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