Главное за день: Атака на Херсон. Зеленский раскритиковал предложение Путина о перемирии

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что европейские страны продолжат поддерживать Украину, даже если США решат выйти из переговорного процесса с Россией. Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс уточнила позицию американской стороны: «Если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной в направлении конкретного решения, США сделают шаг назад в качестве посредника».



Владимир Путин предложил приостановить боевые действия — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Украинский президент резко отреагировал на эту инициативу, назвав ее «театральной постановкой», цель которой — создать видимость выхода России из международной изоляции.



Общество



Пенсионерам, которые проживают на оккупированных территориях или за пределами Украины, станет проще получить выплаты. Украинские государственные органы в марте объявили об упрощении этого процесса. Кабмин утвердил новые правила, которые устанавливают единый порядок получения пенсий для всех граждан — независимо от того, находятся ли они в Украине, на оккупированной территории или за рубежом. Есть несколько ключевых моментов, которые вызывают вопросы. Например, как быть с заявлением, что вы не получаете российскую пенсию? Изымают ли уже средства со счетов пенсионеров, которые не прошли идентификацию? Насколько вообще это законно? Как воспользоваться онлайн-услугами украинских банков, находясь в оккупации?



Боевые действия

Количество людей, которым понадобилась медицинская помощь после массированного удара РФ по Харькову вечером 2 мая, к утру возросло до 51, из них — двое детей. В Купянске разрушено здание пожарной части, в настоящее время ищут место дислокации спасателей.



В Донецкой области погибли по меньшей мере два человека и один — ранен из-за российских атак по Мирнограду, Комару и Константиновке. Российская армия дважды ударила по Херсону, один человек погиб, семеро ранены. Еще два человека в области ранены из-за других атак РФ.



В ходе атаки беспилотники в Новороссийске Краснодарского края России пострадали четыре человека. Обломки дронов повредили три резервуара на зерновом терминале в порту Новороссийска. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Также сообщается о повреждениях в трех многоквартирных домах.