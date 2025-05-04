Российские дроны ночью атаковали Славянск, Доброполье и Белозерское Донецкой области

В ночь на 4 мая российские оккупационные войска атаковали беспилотниками несколько городов Донецкой области.
Под ударами оказались Славянск, Доброполье и Белозерское.
Как сообщил сегодня утром начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, противник атаковал город шестью БПЛА «Герань-2».
«Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА «Герань-2». Все попадания — на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный. Повреждены помещения и техника», — написал Лях в соцсети.
Он заявил, что обошлось без пострадавших.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях