Российские дроны ночью атаковали Славянск, Доброполье и Белозерское Донецкой области

Последствия обстрела Славянска в ночь на 4 мая. Фото: Вадим Лях/facebook

В ночь на 4 мая российские оккупационные войска атаковали беспилотниками несколько городов Донецкой области.

Под ударами оказались Славянск, Доброполье и Белозерское.

Как сообщил сегодня утром начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, противник атаковал город шестью БПЛА «Герань-2».

«Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА «Герань-2». Все попадания — на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный. Повреждены помещения и техника», — написал Лях в соцсети.

Он заявил, что обошлось без пострадавших.