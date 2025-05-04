В Киеве из-за атаки российских беспилотников пострадали 11 человек, среди них — двое детей

Спасатели ликвидируют пожар после атаки российских беспилотников по Киеву. Фото: ГСЧС

Ночью 4 мая россияне атаковали столицу Украины ударными беспилотниками.

Воздушная тревога в Киеве длилась чуть больше часа. Обломки сбитых дронов упали в трех районах города. В результате атаки пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в воскресенье, 4 мая.

Отмечается, что воздушная тревога в столице звучала чуть больше часа (с 00:20 по 01:21). Падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировано в трех районах Киева.

Оболонский район: возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на крышу; пожар семи автомобилей на открытой местности; падение обломков во дворе дома; повреждение здания детского сада.

Шевченковский район: падение обломков и возгорание в нежилой зоне.

Святошинский район: возгорание трех одноэтажных частных домов.

На данный момент все очаги возгорания ликвидированы, заявили в КГВА.