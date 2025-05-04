Три человека погибли и двое ранены из-за российских обстрелов Донецкой области 3 мая — ОВА

Последствия обстрела войсками РФ одного из населенных пунктов Донецкой области 3 мая. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли 3 человека, двое получили ранения. Об этом по состоянию на утро 4 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Белозерском обстреляна заброшенная промзона. В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 6 построек. В Новоэкономическом Гродовской громады разрушены 14 частных домов. В Комаре 2 человека погибли.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады уничтожено здание. В Андреевке повреждены 7 нежилых построек и 3 дома. В Новодонецком поврежден склад. В Райском Дружковской громады ранен 1 человек. В Славянске повреждены 3 склада и 2 автомобиля. В Константиновке ранен человек, повреждены 13 частных домов, многоэтажка, админздание, 3 линии электропередач, 2 газопровода и инфраструктурный объект. В Ильиновской громаде повреждено 19 объектов: 15 в Александро-Калиново и 4 в Яблоновке.

С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 22 ребенка, отметил начальник ОВА.