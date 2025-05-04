Российская авиабомба сегодня уничтожила центральные проходные Дружковского машзавода

Центральные проходные Дружковского машзавода уничтожены 4 мая российской авиабомбой

В результате утреннего обстрела города Дружковка Донецкой области российскими войсками разрушена одна из визитных карточек города — центральные проходные машиностроительного завода.

Архитектурное сооружение с колоннами на центральной улице города было построено в начале 1960-х годов прошлого века.

Так выглядели центральные проходные Дружковского машиностроительного завода до 4 мая 2025 года. Фото: Granit

По неподтвержденным данным, в результате удара пострадали три человека.

По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», серия мощных взрывов прогремела 4 мая в Дружковке с разницей в несколько минут.

Первые три взрыва были слышны приблизительно в 9:37. Затем, приблизительно в 9:41, прогремели еще четыре взрыва.

Дружковский машиностроительный завод был основан в 1893 году бельгийскими и французскими промышленниками.