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Российская авиабомба сегодня уничтожила центральные проходные Дружковского машзавода

04 мая 2025, 12:16

Российская авиабомба сегодня уничтожила центральные проходные Дружковского машзавода

Центральные проходные Дружковского машзавода уничтожены 4 мая российской авиабомбой Центральные проходные Дружковского машзавода уничтожены 4 мая российской авиабомбой

В результате утреннего обстрела города Дружковка Донецкой области российскими войсками разрушена одна из визитных карточек города — центральные проходные машиностроительного завода.

Архитектурное сооружение с колоннами на центральной улице города было построено в начале 1960-х годов прошлого века.

Так выглядели центральные проходные Дружковского машиностроительного завода до 4 мая 2025 года. Фото: Granit

По неподтвержденным данным, в результате удара пострадали три человека.

По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», серия мощных взрывов прогремела 4 мая в Дружковке с разницей в несколько минут. 

Первые три взрыва были слышны приблизительно в 9:37. Затем, приблизительно в 9:41, прогремели еще четыре взрыва.

Дружковский машиностроительный завод был основан в 1893 году бельгийскими и французскими промышленниками.

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