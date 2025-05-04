В Пекине подтвердили визит лидера КНР в Москву на парад 9 мая

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом на следующей неделе. Фото: Синьхуа

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом на следующей неделе. Об этом сообщило МИД КНР в воскресенье, 4 мая.

«По приглашению президента России Владимира Путина глава КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве», — говорится в сообщении.

Тем временем Кремль добавил, что во время визита Си Цзиньпина «будут обсуждаться основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня».

«Планируется подписать целый ряд двусторонних межгосударственных и межведомственных документов», — добавили в Кремле.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался приехать в Москву на военный парад 9 мая.