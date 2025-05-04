Донецкая область: 6 человек ранены сегодня из-за российских обстрелов Дружковки, Покровска и Заречного

Из-за российских обстрелов 4 мая шесть жителей Донецкой области получили ранения. Фото: ОВА

В результате российских обстрелов в воскресенье, 4 мая, шесть жителей Донецкой области получили ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Сегодня утром россияне атаковали Дружковку дроном, попали в промзону. Ранения получили три мирных жителей в возрасте от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливаем», — отметил начальник ОВА.

В Покровске 2 человека ранены и 1 дом поврежден.

Кроме того, 1 человек ранен и 2 дома уничтожены в Заречном Лиманской громады, сообщил Филашкин.

Ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела 4 мая города Дружковка Донецкой области российскими войсками разрушена одна из визитных карточек города — центральные проходные машиностроительного завода.