Премьер Словакии подтвердил свой визит в Москву на парад 9 мая и раскритиковал Зеленского за «угрозы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Dennik

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье 4 мая подтвердил, что намерен на будущей неделе посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия победы над нацизмом.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в угрозах зарубежным лидерам, которые собираются в Москву, и при этом отметил, что ответственность за безопасность иностранных лидеров лежит на России.

В последние дни в словацких СМИ появились сообщения о том, что Фицо может испытывать проблемы со здоровьем — он отменил часть своей программы и не появлялся на публике. На вопрос журналиста о его здоровье в воскресенье Фицо ответил,что до этого никому не должно быть дела.

Он подтвердил, что по-прежнему чувствует последствия покушения на него, которое было совершено в мае прошлого года, но они не мешают ему работать.

Говоря о поездке в Москву, Фицо заявил, что Зеленский, говоря о том, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые намерены 9 мая посетить Россию, «угрожает» им.

«Если господин Зеленский считает, что его выкрики заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается», — сказал Фицо, при этом по сути согласившись со словами Зеленского о том, что ответственность за безопасность зарубежных гостей лежит на России.

Ранее о визите лидера Китая в Москву на парад 9 мая сообщили в Пекине.