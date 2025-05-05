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Оккупанты солгали об ударе по эвакуационной машине

Обновлено
05 мая 2025, 18:45

Оккупанты солгали об ударе по эвакуационной машине

Момент эвакуации раненого после авиаудара РФ. Фото: кадр из видео Момент эвакуации раненого после авиаудара РФ. Фото: кадр из видео

Российская пропаганда в очередной раз попалась на дезинформации, пытаясь выдать удар по гражданскому автомобилю за «точный удар» по эвакуационной машине, которую якобы используют военные. Ранее было опубликовано видео, на котором российские военные фактически признали осуществление удара по эвакуационному транспорту в Донецкой области. Видео с атакой FPV-дрона на микроавтобус опубликовала 98-я дивизия ВДВ РФ в своем Telegram-канале.

На видео, опубликованном 98-й дивизией ВДВ РФ, показан удар FPV-дрона по белому фургону. В верхнем углу ролика они прикрепили скриншот с другого видео, на котором видно трех человек в бронежилетах возле эвакуационного автомобиля. В описании утверждается, что это — доказательство «военного использования» машины.

Эвакуационная группа полиции Донетчины возле автомобиля. Фото: кадр из видео

Однако, как сообщил начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Новостям Донбасса», россияне выдали желаемое за действительное. По его словам, скриншот сделан с видео 8-дневной давности, когда парамедики эвакуировали тяжелораненых после авиаударов по Константиновке. Там действительно снят настоящий эвакуационный автомобиль Renault Master.

Но удар дрона нанесен по другому транспортному средству — белому Renault Trafic. Разница между моделями заметна при внимательном просмотре: у Master зеркала на высоких креплениях, «торчат вверх», как у фургонов, тогда как у Trafic — стандартные боковые зеркала, которые «разъехались вширь», как у легковых авто. Также между автомобилями есть разница в радиаторных решетках, хотя съемка с дрона сверху не позволяет легко ее заметить.

Разница между двумя моделями Renault Master и Renault Trafic. Фото: ИИ

Кроме того, на видео видно, что удар нанесен по припаркованной машине, рядом с которой никого не было. Таким образом, даже попытка выдать это за успешную операцию против «живой цели» не выдерживает критики.

«Момент попадания в машину на видео и наш автомобиль — это совершенно разные транспортные средства. Та машина меньше нашей. К тому же, слава богу, у нас все ребята целы», — добавил начальник отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области.

Полиция Донетчины опровергла фейк и напомнила: эвакуационные машины не являются законной целью, и дезинформация оккупантов — еще одна попытка оправдать удары по гражданской инфраструктуре и скрыть военные преступления.

Напомним, 8 дней назад полиция Донецкой области опубликовала видео, на котором парамедики спасают тяжелораненых людей после массированной атаки авиабомб на Константиновку. Скриншот микроавтобуса, в который загружали раненого гражданского, оккупанты использовали в своем материале, чтобы потом разместить под ним видео с атакой FPV-дрона на припаркованный автомобиль Renault Trafic.



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