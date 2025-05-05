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Трамп может встретиться с Путиным в середине мая

05 мая 2025, 14:57

Трамп может встретиться с Путиным в середине мая

О возможности встретиться с Путиным в середине мая в Саудовской Аравии заявил Дональд Трамп. Архивное фото ТАСС О возможности встретиться с Путиным в середине мая в Саудовской Аравии заявил Дональд Трамп. Архивное фото ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. В то же время Кремль утверждает, что такой поездки в графике Путина нет.

Поездка Владимира Путина на Ближний Восток в середине мая не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь глава Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече Путина с Трампом, о возможности которой в конце апреля говорил президент США.

«Но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху», — добавил Песков, которого цитирует «Интерфакс».

В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина, считают, что такая встреча, «конечно же, необходима», но она должна быть «соответствующим образом подготовлена».

«Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики на этот счет нет», — добавил Песков.

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