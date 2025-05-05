Сборы на «нужды фронта» в России становятся всё меньше. Иллюстративное фото

Военнослужащие российской армии вынуждены «на свои» закупать амуницию и технику. Об этом сообщают пропагандистские Z-каналы.

Отмечается, что сборы «на нужды фронта» идут все хуже, жалуются они

«Пишет мне товарищ из мотострелковой бригады. Выяснилось, что парни себе для штурмовой работы на свои деньги мотоциклы покупают. Просто оставлю здесь без комментариев», — пишет Z-канал «Живов Z».

Сборы «на нужды фронта» сегодня идут все хуже, необходимые суммы собрать не удается, сетуют «военкоры».

«К вечеру собрано чуть больше 280 т.р. Осталось собрать чуть меньше 100 т.р… Сбор идет очень слабо… Друзья, я понимаю, все устали от этих сборов, многие помогают, понимаю, что надоел вам этими постами, но ребятам собрать надо... Если хотя бы каждый 50-й читающий не пожалеет 100 рублей,то сбор закроется быстро… Извините за то, что надоел», — пишет канал «Позывной OSETIN».

«Сбор у нас стоит вторые сутки. За 30 минут всего 5 человек оказало помощь. Такими темпами мы не успеем собрать все в срок. Нас на канале 150 тысяч человек, — жалуются авторы Z -канала «Солдат удачи».

Напомним, несколько Z-пропагандистов сообщили о попытке украинских сил прорваться на территорию Курской области России. По их данным, в районе села Теткино Глушковского района зафиксированы интенсивные обстрелы, а вблизи населенного пункта Званное был подорван мост.