МиГ-29 ВСУ уничтожил укрепрайон врага бомбой GBU-39

Пилоты МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожили укрепрайон российских оккупантов с личным составом и боекомплектом, сбросив высокоточную авиабомбу GBU-39. Об этом сообщили в блоге «Соняшник», который ведут украинские пилоты.
По официальной информации Генштаба, за сутки авиация и ракетные войска Сил обороны Украины нанесли удары по 14 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.
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Операции продолжаются — украинская авиация наносит точечные удары по критически важным позициям противника.
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