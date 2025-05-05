МиГ-29 ВСУ уничтожил укрепрайон врага бомбой GBU-39

Удар GBU-39 по укрепрайону с личным составом РФ. Фото: кадр из видео

Пилоты МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожили укрепрайон российских оккупантов с личным составом и боекомплектом, сбросив высокоточную авиабомбу GBU-39. Об этом сообщили в блоге «Соняшник», который ведут украинские пилоты.



По официальной информации Генштаба, за сутки авиация и ракетные войска Сил обороны Украины нанесли удары по 14 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

Также были поражены:

средство ПВО,

станция радиоэлектронной борьбы,

артиллерийская система,

ещё один важный объект врага.

Операции продолжаются — украинская авиация наносит точечные удары по критически важным позициям противника.