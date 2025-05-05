Второй памятник Сталину открыли в Вологодской области РФ

В поселке Кадуй Вологодской области России открыли уже второй по счету памятник Иосифу Сталину на территории региона.
Бюст был установлен на средства местных коммунистов, а мероприятие прошло с участием представителей муниципальной власти, сообщает телеграм-канал «Вологодская вышка».
По его данным, глава Кадуйского округа Светлана Грачева выступила с теплой речью в адрес советского вождя.
В прошлом году в открытии памятника Сталину участвовал губернатор Георгий Филимонов.
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