Второй памятник Сталину открыли в Вологодской области РФ

В Вологодской области России открыли второй памятник Иосифу Сталину. Фото: Вологодская вышка/Тelegram

В поселке Кадуй Вологодской области России открыли уже второй по счету памятник Иосифу Сталину на территории региона.

Бюст был установлен на средства местных коммунистов, а мероприятие прошло с участием представителей муниципальной власти, сообщает телеграм-канал «Вологодская вышка».

По его данным, глава Кадуйского округа Светлана Грачева выступила с теплой речью в адрес советского вождя.

В прошлом году в открытии памятника Сталину участвовал губернатор Георгий Филимонов.