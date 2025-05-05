Комбата ВСУ задержали за «дань» с боевых выплат подчиненных

В Донецкой области сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований при содействии Главнокомандующего ВСУ задержали командира батальона, организовавшего схему вымогательства «откатов» с подчиненных за фиктивные боевые выплаты.



Следствие установило: офицер оформлял надбавки в 100 тыс. грн за якобы участие бойцов в боях на передовой в течение месяца. На деле военные не находились на линии боестолкновений так долго, а после получения выплат были вынуждены отдавать командиру по 40 тыс. грн.



В случае отказа комбат угрожал отправкой на «ноль» — непосредственно на передовую. Только за март фигурант получил 920 тыс. грн. Аналогичную сумму он планировал получить за апрель, но был задержан с поличным при получении очередной взятки.



Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством). Он взят под стражу, альтернативой избрана залоговая сумма в 49 млн грн. Комбату грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.