Россияне ударили по Мирнограду и Новодонецкому на Донетчине: ранены восемь человек, среди них мама с детьми

Последствия обстрела поселка Новодонецкое на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

5 мая в 11:45 российские оккупанты FPV-дроном попали по автомобилю в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В результате атаки получили минно-взрывную травму и осколочные ранения трое гражданских в возрасте 20, 24 и 25 лет.



Уже в 13:00 армия РФ повторно обстреляла город. На этот раз россияне нанесли удар из БПЛА по мотоциклу, на котором ехали два человека. У 60-летней пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом. Мужчина в возрасте 63 лет получил осколочные ранения.



Через некоторое время под прицелом захватчиков оказался поселок Новодонецкое Краматорского района. Средство поражения ударило по многоквартирному дому. В доме осколочные ранения и открытый перелом получили мама 37 лет и ее 2-летняя дочь, а у 10-летнего сына женщины, который играл во дворе, острая реакция на стресс. Состояние женщины и девочки врачи оценивают как средней тяжести. Тип вооружения устанавливается.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области уточнили, что поврежден дом, в котором жила семья.

Напомним, что утром 5 мая армия РФ дронами атаковала предприятие в Донецкой области, в результате чего спасатели более пяти часов тушили масштабный пожар.