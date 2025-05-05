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ВСУ в некоторых местах перехватили тактическую инициативу на Покровском направлении – Сырский

05 мая 2025, 18:52

ВСУ в некоторых местах перехватили тактическую инициативу на Покровском направлении – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление – один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Однако, по его словам, благодаря действиям Сил обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне и в некоторых местах перехватить тактическую инициативу.

«425-й отдельный штурмовой полк «Скала» – одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков. Усилиями «Скалы» Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском», – рассказал главком.

Напомним, что ВСУ отбили позиции у войск РФ под городом Покровск на Донетчине.

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