В Константиновке обстрелами повреждены два из трех водопроводов. Что известно

В городе Константиновка Донецкой области в результате российских обстрелов повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение громады. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



Эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий. Водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве.



«Городская военная администрация предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации. В настоящее время проводятся переподключения между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Экономно используйте воду», – заявили в ГВА.

Напомним, что 5 мая россияне ударили по городу Мирноград и поселку Новодонецкое на Донетчине, в результате чего ранены восемь человек, среди них мама с детьми.