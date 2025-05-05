Главное за день: Когда встретятся Путин и Трамп? Эвакуация на Сумщине

Политика



Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. В то же время Кремль утверждает, что такой поездки в графике Путина нет.



Общество



Глава Сумской районной администрации Михаил Мельник призвал жителей городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться. Эти города находятся неподалеку от границы с Россией.



Боевые действия



Россияне ударили по Мирнограду и Новодонецкому на Донетчине, ранены восемь человек, среди них мама с детьми, в Новоэкономическом погиб один человек. В Константиновке один человек погиб, двое ранены, повреждено медицинское учреждение и два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение громады. В Одесском районе погиб один человек, повреждены частные дома, вспыхнули пожары - данные о других пострадавших уточняют.



Покровское направление – один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако, по его словам, Сила обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне и в некоторых местах перехватить тактическую инициативу.



В результате удара по пункту управления подразделениями БПЛА российских войск вблизи поселка Теткино Курской области ликвидированы до 20 оккупантов и уничтожена их техника. На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.