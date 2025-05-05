Войска РФ изменили вектор наступления и активно пытаются двигаться к границе Донецкой и Днепропетровской областей – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

По состоянию на утро-день 5 мая шли активные боевые действия на Покровском направлении недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, там нет постоянного продвижения российских войск.



«Ситуация следующая: и на этом направлении, и на соседнем Новопавловском направлении россияне действительно пытаются двигаться на запад в сторону Днепропетровской области. Пытаются это делать достаточно активно. Если на Новопавловском направлении они это делали давно, то на Покровском направлении немного сместили фокус усилий с попытки пойти на сам город и с восточной стороны обходить и идти на трассу «Покровск-Константиновка», а вот на западе и юге немного продвигаться к границе. Сказать, что это серьезное продвижение по сравнению с тем, что у них было – я не могу. Просто изменился вектор. Возможно, это делается для какого-то символического выхода на границу области. Однако, честно говоря, с военной точки зрения особенной потребности я не вижу. И чисто с символической точки зрения странно выглядит: если этим можно похвастаться перед собственным населением, то это как-то смешно. Это не «до Берлина дойти» – согласитесь», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на этом направлении вдоль речки и небольшая плотность населенных пунктов.



«В принципе там у них та же самая тактика, которая вообще становится «модной» – это активные мотоциклетные штурмы, активные штурмы на легких транспортных средствах. И тут это оправданно, тут это диктует местность, потому что как-то двигаться на танках, когда в тебя может прилететь FPV – было бы глупо. Да и не так много у них сейчас тяжелой техники», – добавил он.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили, что армия РФ продвинулась вблизи сел Новоалександровка и Котляровка на Покровском направлении. Последние два села находятся недалеко от границы с Днепропетровской областью. Благодаря продвижению возле Котляровки оккупанты теперь находятся в менее чем трех километрах от админграницы.