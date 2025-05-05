Россия теряет огромное количество техники и солдат на Покровском направлении – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Войска России теряют огромное количество техники и людей, но продолжают атаки на Покровском направлении. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, там захватчики стали применять новую тактику – пытаются проскочить через «серую зону» на мотоциклах, чтобы быстрее и не попасть под удар дрона, но тщетно.



«Был прецедент под Покровском один в один: 10 БТР и 90 мотоциклов – это как раз рекордное количество. Все 90 мотоциклов «размотаны». Иронично, что как раз наоборот получилось, что кто-то из БТР каким-то образом успел убежать, а мотоциклисты не скрылись вообще. Может у них какой-то замысел, но тогда они что-то не то себе задумали», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что войска РФ изменили вектор наступления и активно пытаются двигаться к границе Донецкой и Днепропетровской областей.