Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации

Виктория Рощина убитая в российском плену

Организованная в Российской Федерации, а также на оккупированных ею территориях Украины система пыток имеет четкую структуру, которая отшлифовывалась не один год. Работа этой массовой «машины пыток» сначала апробировалась на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, еще с 2014 года. Об этом говорится в статье «Украинской правды», написанной в рамках проекта Viktoriia Project, посвященного гибели украинской журналистки Виктории Рощиной.



Журналистам удалось установить, что российский город Таганрог, а именно СИЗО №2 — лишь одно из 29 мест несвободы, где пытки происходят системно. 18 из них расположены на территории РФ, еще 11 — на временно оккупированных территориях Украины.



«Алгоритм действий РФ на контролируемых территориях отработали до автоматизма. Сразу после захода военных подразделений российской армии за дело берется Федеральная служба безопасности РФ. С первых дней захвата городов и сел после полномасштабного вторжения в Украине по указаниям ФСБ назначали местную «власть», подавляли про украинские митинги, давили на предпринимателей и госслужащих, которые отказывались с ними сотрудничать», — говорится в материале.



Для поиска «несогласных элементов» ФСБ привлекала силовые структуры. В первой части материала журналисты Viktoriia Project упоминали, что после задержания Викторию Рощину сначала отправили в «официальный» участок полиции в Энергодаре, а затем перевезли в Мелитополь, где держали уже в «неофициальных» застенках, организованных в одной из промышленных зон города («на гаражах»).



Стоит отметить, что эту практику РФ действительно отрабатывала в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году. Тогда например, в Донецке контролируемая из Москвы группировка «ДНР» создала на территории культурного центра «Изоляция» место незаконного лишения свободы и пыток.



По свидетельствам пленных, примерно по такой же схеме происходят задержания и в других частях оккупированных территорий. Кое-где уже на этом этапе фиксировались убийства украинцев.



Затем украинцев с оккупированных территорий переправляют в Россию. Самым известным среди правозащитников пунктом, где содержат пленных в Российской Федерации является СИЗО № 2 города Таганрог.



Правозащитники передали журналистам списки тюрем и СИЗО, в которых удерживали и удерживают украинцев. Из этих документов следует, что россияне активно используют уже имеющуюся систему тюрем и изоляторов. Не только на своих территориях, но и на оккупированных.

Что такое Viktoriia Project? И кто такая Виктория Рощина

Viktoriia Project — международный проект инициированный парижской редакцией Forbidden Stories при участии ведущих медиа мира. Forbidden Stories взялась исследовать обстоятельства пребывания журналистки Виктории Рощиной в российском плену. А также продолжила ее работу над историями украинских «потусторонних узников». По приблизительным оценкам, речь идет о более 16 000 гражданских лиц, которых удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.



Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года после репортажной поездки в оккупированное Запорожье, где расследовала судьбы украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.



Более года её перемещали между неофициальными центрами содержания и российской тюрьмой. В октябре 2024-го её объявили мёртвой.



Тело украинской журналистки было репатриировано в Украину в феврале 2025 года. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.



Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС требует независимое расследование ее кончины.



Напомним, в отчетах ООН и украинской разведки зафиксированы почти 700 случаев пыток: как единичных, так и групповых.



