Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации

06 мая 2025, 12:31

Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации

Виктория Рощина убитая в российском плену Виктория Рощина убитая в российском плену

Организованная в Российской Федерации, а также на оккупированных ею территориях Украины система пыток имеет четкую структуру, которая отшлифовывалась не один год. Работа этой массовой «машины пыток» сначала апробировалась на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, еще с 2014 года. Об этом говорится в статье «Украинской правды», написанной в рамках проекта Viktoriia Project, посвященного гибели украинской журналистки Виктории Рощиной.

Журналистам удалось установить, что российский город Таганрог, а именно СИЗО №2 — лишь одно из 29 мест несвободы, где пытки происходят системно. 18 из них расположены на территории РФ, еще 11 — на временно оккупированных территориях Украины.

«Алгоритм действий РФ на контролируемых территориях отработали до автоматизма. Сразу после захода военных подразделений российской армии за дело берется Федеральная служба безопасности РФ. С первых дней захвата городов и сел после полномасштабного вторжения в Украине по указаниям ФСБ назначали местную «власть», подавляли про украинские митинги, давили на предпринимателей и госслужащих, которые отказывались с ними сотрудничать», — говорится в материале.

Для поиска «несогласных элементов» ФСБ привлекала силовые структуры. В первой части материала журналисты Viktoriia Project упоминали, что после задержания Викторию Рощину сначала отправили в «официальный» участок полиции в Энергодаре, а затем перевезли в Мелитополь, где держали уже в «неофициальных» застенках, организованных в одной из промышленных зон города («на гаражах»).

Стоит отметить, что эту практику РФ действительно отрабатывала в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году. Тогда например, в Донецке контролируемая из Москвы группировка «ДНР» создала на территории культурного центра «Изоляция» место незаконного лишения свободы и пыток. 

По свидетельствам пленных, примерно по такой же схеме происходят задержания и в других частях оккупированных территорий. Кое-где уже на этом этапе фиксировались убийства украинцев.

Затем украинцев с оккупированных территорий переправляют в Россию. Самым известным среди правозащитников пунктом, где содержат пленных в Российской Федерации является СИЗО № 2 города Таганрог.

Правозащитники передали журналистам списки тюрем и СИЗО, в которых удерживали и удерживают украинцев. Из этих документов следует, что россияне активно используют уже имеющуюся систему тюрем и изоляторов. Не только на своих территориях, но и на оккупированных.

Что такое Viktoriia Project? И кто такая Виктория Рощина

Viktoriia Project — международный проект инициированный парижской редакцией Forbidden Stories при участии ведущих медиа мира. Forbidden Stories взялась исследовать обстоятельства пребывания журналистки Виктории Рощиной в российском плену. А также продолжила ее работу над историями украинских «потусторонних узников». По приблизительным оценкам, речь идет о более 16 000 гражданских лиц, которых удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.

Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года после репортажной поездки в оккупированное Запорожье, где расследовала судьбы украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Более года её перемещали между неофициальными центрами содержания и российской тюрьмой. В октябре 2024-го её объявили мёртвой.

Тело украинской журналистки было репатриировано в Украину в феврале 2025 года. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.

Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС требует независимое расследование ее кончины.

Напомним, в отчетах ООН и украинской разведки зафиксированы почти 700 случаев пыток: как единичных, так и групповых.

ТЕГИ

Люди
Виктория Рощина
События
Пытки Военнопленые Изоляция пленные пленные РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

От обстрелов к мольбертам: как художница из Мариуполя возродила школу Куинджи во Львове
Мариупольская художница Оксана Гнатышин, спасаясь от российской агрессии во Львове, возобновила там деятельность детской художественной школы имени Архипа Куинджи.
27 апреля 2025, 14:32
Мебель, бензин и оборудование для больниц: на что администрации оккупированных городов тратят миллионы гривен
«Новости Донбасса» просмотрели тендерные закупки восьми администраций захваченных городов.
26 апреля 2025, 16:46
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:24
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:31
Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации
10:35
Оккупанты в Токмаке «реквизируют» генераторы у местных
23:30
Главное за день: Когда встретятся Путин и Трамп? Эвакуация на Сумщине
14:14
ФСБ готовит провокации 9 Мая для обвинения сопротивления
10:40
Школьников в Севастополе заставляют выбирать вузы РФ
10:03
ВОТ Донетчины могут остаться без воды этим летом
23:00
Главное за день: Атака на Киев. ВСУ поразили пункт армии РФ вблизи Бахмута
23:34
Главное за день: Атака на Херсон. Зеленский раскритиковал предложение Путина о перемирии
23:00
Главное за день: Атака на Харьков и Запорожье. Армия РФ оккупировала село на Донетчине
22:43
Экологические потери Луганской области из-за войны превысили 622 миллиарда гривен
21:20
В оккупированной Горловке в результате атаки дронов ранены 8 сотрудников «МЧС ДНР»
12:15
ВСУ ударили по аэродрому Кача: пожар и детонация боеприпасов
11:41
В Скадовске оккупанты давят на врачей из-за абортов
23:00
Главное за день: США и Украина подписали соглашение о недрах. Атака на Одессу
22:47
В донецком поселке мужчина погиб в огороде при взрыве, еще 8 человек ранены
16:36
Еще одного жителя оккупированной Луганщины обвинили в «терроризме»
14:44
ВСУ ликвидировали оккупантов среди гражданских на рынке
11:06
В Донецке отслеживают заказы мужчин призывного возраста
10:20
Уничтожение РЭБ под Саками вызвало панику в Крыму
все новости
16:56
Оккупанты продвинулись у Каменки и Белогоровки — DeepState
16:24
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:11
Украина вернула из плена 205 защитников в День пехоты
15:30
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по блиндажу и опорнику РФ в Тёткино
15:05
В Камышанах из-за обстрела погибла 55-летняя женщина
14:36
«Белые ангелы» эвакуировали отца с тремя дочерьми из-под обстрелов
13:48
Бразилия хочет выступить посредником в переговорах по Украине — СМИ
13:26
Российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по HIMARS ВСУ
12:49
Проукраинский кандидат Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ — Bild
12:48
В детсаду Екатеринбурга разыграли сценку с «похоронкой»
12:31
Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации
12:12
Спасатели показали последствия российского обстрела города Белицкое сегодня ночью
11:48
Украина и НАТО ищут способ борьбы с FPV-дронами на оптоволокне
11:26
Более сотни газопроводов повреждены за неделю в Донецкой области — Донецкоблгаз
11:00
Появились сообщения о гибели командира 76-й дивизии РФ
10:54
Три человека погибли, 15 ранены в Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов
10:35
В Доброполье ударом «Шахедов» повреждён храм
10:35
Оккупанты в Токмаке «реквизируют» генераторы у местных
10:11
Оккупанты ударили по Харькову и области: 11 человек пострадали
10:00
Россия обстреляла Краматорск. Есть погибший и раненые
все новости
ВИДЕО
205 украинских военных вернулись из плена 6 мая. Фото: Офис Омбудсмена Украины Украина вернула из плена 205 защитников в День пехоты
06 мая, 16:11
«Прилет» GBU-39 в Теткино. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по блиндажу и опорнику РФ в Тёткино
06 мая, 15:30
Эвакуация из Покровского района. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали отца с тремя дочерьми из-под обстрелов
06 мая, 14:36
Наблюдение за РСЗО. Фото: кадр из видео Российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по HIMARS ВСУ
06 мая, 13:26
В российских школах детей приучают получать «похоронки». Фото: кадр из видео В детсаду Екатеринбурга разыграли сценку с «похоронкой»
06 мая, 12:48
Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState Рекорд под Покровском: 10 БТР и 90 мотоциклов армии РФ «размотаны» - спикер «Хортицы»
05 мая, 23:14
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор