Проукраинский кандидат Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ — Bild

СМИ сообщают, что Фридрих Мерц решил отказаться от участия во втором туре голосования на выборах канцлера ФРГ после неудачи в первом туре. Фото: ZDF

Фридриху Мерцу не хватило голосов, чтобы стать канцлером ФРГ, сообщает сегодня агентство Reuters.

Отмечается, что в первом туре голосования в Бундестаге он получил 310 голосов при необходимых 316.

Позже немецкое издание Bild сообщило, что Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ в Бундестаге.

Отмечается, что лидер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель уже потребовала его отставки и проведения новых выборов.

Bild отмечает, что провал в первом туре стал для Мерца серьезным ударом и на международной арене: под вопросом оказались его визиты в Париж и Варшаву, запланированные на 7 мая.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом.