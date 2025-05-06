В детсаду Екатеринбурга разыграли сценку с «похоронкой»

В российских школах детей приучают получать «похоронки». Фото: кадр из видео

В детском саду №46 Екатеринбурга во время утренника дети разыграли сценку с вручением «похоронки» — извещения о гибели солдата. Соответствующее видео распространил телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



Инсценировка вызвала бурную реакцию в соцсетях: пользователи задаются вопросами о целесообразности подобных сюжетов в детских мероприятиях.



Многие называют это проявлением милитаризации детства и недоумевают, как подобный сценарий мог получить одобрение со стороны воспитателей и родителей.

Реакция пользователей под видео. Фото: скриншот