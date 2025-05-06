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Бразилия хочет выступить посредником в переговорах по Украине — СМИ

06 мая 2025, 13:48

Бразилия хочет выступить посредником в переговорах по Украине — СМИ

Президент Бразилии Лула да Силва (справа) хочет выступить посредником в переговорах по Украине. Коллаж: O Globo Президент Бразилии Лула да Силва (справа) хочет выступить посредником в переговорах по Украине. Коллаж: O Globo

Президент Бразилии Лула да Силва планирует выступить посредником в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает издание O Globo со ссылкой на правительственные источники.

Такую инициативу, по информации источников, в Бразилии объясняют слабыми результатами усилий США, пытающихся повлиять на прекращение войны. Правительство Лулы считает, что Вашингтон не смог достичь конкретного прогресса, и надеется предложить "альтернативный, нейтральный канал" для урегулирования.

По данным издания, президент Лула да Силва планирует обсудить эту инициативу с Путиным во время визита в Москву 9 мая.

«На встрече в Москве ожидается, что Лула сообщит Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между россиянами и украинцами», — пишет издание.

Отмечается, что планируемый визит президента Бразилии в Москву на празднование 9 мая станет символом независимой позиции страны в международной политике.

Также, как пишет O Globo, бразильские власти рассматривают Россию как сторону, которая якобы больше других заинтересована в урегулировании. В то же время, в Бразилии критически оценивают позицию Европейского Союза и Киева.

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