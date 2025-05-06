«Белые ангелы» эвакуировали отца с тремя дочерьми из-под обстрелов

Эвакуация из Покровского района. Фото: кадр из видео

Трех сестер и их отца эвакуировали «Белые ангелы» из прифронтового села Светлое Покровского района, сообщает официальный телеграм-канал полиции Донецкой области.







Девочек в возрасте 9, 14 и 17 лет самостоятельно воспитывает отец — их мать умерла 8 лет назад. Мужчина признался, что в последнее время взрывы стали происходить чаще и ближе, поэтому он решился на эвакуацию ради безопасности дочерей.



Из-за угрозы обстрелов со стороны РФ, в том числе с применением дронов, полицейские вывозили семью на бронированном автомобиле с соблюдением всех мер безопасности.



При поддержке волонтеров для семьи уже подготовлено безопасное убежище на Киевщине.