В Камышанах из-за обстрела погибла 55-летняя женщина

Из-за российской атаки погибла жительница Камышан. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Около 11:00 враг нанес артиллерийский удар по населенному пункту. В результате обстрела смертельные ранения получила 55-летняя женщина.



«Мои соболезнования родным и близким», — написал глава областной военной администрации.

Напомним, три человека погибли и 15 получили ранения в Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов.