Украина вернула из плена 205 защитников в День пехоты

205 украинских военных вернулись из плена 6 мая. Фото: Офис Омбудсмена Украины

Шестого мая, в День украинской пехоты, благодаря работе Координационного штаба по поручению Президента Украины удалось освободить из российского плена более двух сотен украинских Защитников. Об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.







На этот раз среди освобожденных — представители Вооружённых Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.



Освобождённые защитники воевали на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также в составе гарнизона Мариуполя.



Сегодняшний обмен стал пятым в этом году и 64-м с начала полномасштабного вторжения. Всего с марта 2022 года удалось освободить 4757 украинцев.



«Спасибо за содействие в организации обмена Объединённым Арабским Эмиратам и всем причастным структурам и организациям за совместные усилия ради освобождения наших людей», — говорится в сообщении.



Освобождённые получат медицинскую помощь, одежду, средства гигиены, выплаты за время плена и единовременную материальную помощь. Также им будет предоставлена возможность пройти реабилитацию и реинтеграцию.