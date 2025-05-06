Оккупанты продвинулись у Каменки и Белогоровки — DeepState

ЗСУ продолжает сдерживать атаки ВС РФ. Фото: Генштаб

Оккупационная армия РФ продвинулась в районах Каменки и Белогоровки. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



По данным аналитиков, в районе Каменки продвижению оккупантов способствует 45-й инженерно-сапёрный полк РФ.

Продвижение ВС РФ у Каменки. Фото: скриншот DeepState

Тем временем в районе Белогоровки на позиции Сил обороны Украины оказывает давление сразу две российские бригады — 127-я отдельная мотострелковая и 6-я отдельная мотострелковая.

Продвижение ВС РФ в районе Белогоровки. Фото: скриншот DeepState

При этом в вечерней сводке Генштаба ВСУ на 16:00 указано, что на Северском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

Ранее на российских ресурсах появились сообщения о гибели полковника Абдулазиза Ширинбеговича Шихабидова — командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.