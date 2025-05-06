В Донецке школьник поставил в тупик российского депутата

Представители Коммунистической партии РФ во время визита в Донецк.

На прошлой неделе в оккупированный Донецк приехали представители Коммунистической партии РФ, включая её председателя Бориса Литвинова, сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Чтобы «ярко» осветить визит, в четверг и пятницу учеников начальных классов снимали с уроков, фотографировали с российскими депутатами и водили на показ фильма «Битва за нашу советскую Украину».

Пропагандистский фильм, представленный в Донецке — «Битва за нашу советскую Украину».

Однако запланированная пропаганда дала сбой: когда один из детей спросил — «Так получается, Донецк — это Украина?», Литвинов смутился, а съёмку тут же прекратили.