ВСУ уничтожили несколько российских общевойсковых армий под Покровском – «Хортица»

Уничтоженная российская техника. Фото: «Гострі картузи»

Город Покровск Донецкой области является ключевым направлением российского наступления с 2023 года. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, войска РФ два года идут к Покровску.



«По состоянию на сейчас они даже не стоят на административной черте города. Между городом и ими еще определенная «серая зона». Там уничтожены несколько общевойсковых армий. У них потери там как в средней войне 20 века – не маленькой, не локальной. Однако они не смогли этого сделать», – отметил Трегубов.

Напомним, что войска РФ изменили вектор наступления и активно пытаются двигаться к границе Донецкой и Днепропетровской областей.