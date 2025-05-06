Окружили и заставили сложить оружие: на Донетчине россияне расстреляли пленных украинских военных

Российские оккупанты на позиции ВСУ в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

3 мая трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задания на позиции вблизи села Новополь Волновахского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Во время штурма оккупанты окружили украинских военных, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что бойцы ВСУ не могут сопротивляться, россияне расстреляли их из автоматов.



Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению этого преступления.

Напомним, что СБУ идентифицировала военных РФ, которые приказали расстрелять и отрезать голову пленному бойцу ВСУ на Донетчине.