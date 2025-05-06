ВСУ из HIMARS ударили по штурмовой роте армии РФ на Запорожье: погибли более 20 оккупантов, среди них офицеры

Оккупированное село Мирное в Запорожской области. Фото: карта DeepState

Ночью 2 мая украинские войска из РСЗО HIMARS нанесли ракетный удар по месту сосредоточения военнослужащих подразделения штурмовой роты 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ вблизи оккупированного села Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



В результате удара погибли 22 военнослужащих роты, из них трое – офицеры. По раненым точных данных нет.



Ранее в этом районе была отмечена работа разведывательного БПЛА.

Напомним, что 4 мая украинская авиация ударила по российскому пункту управления БПЛА в Курской области, в результате чего ликвидированы до 20 военных РФ.