На Новопавловском направлении российские войска пытаются дойти до Днепропетровской области – ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российские захватчики пытаются дойти до Днепропетровской области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, уже совершенно очевидно, что до 9 мая войска РФ не дойдут до админграницы.



«Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем. С военной точки зрения это не имеет какого-либо оправдания, а с политической – просто сказать, что мы заняли две села и дошли до административной границы – «ну, вы большие молодцы». Наконец-то дошли за фактически 11 лет войны. И притом, что с самого начала были не очень далеко. Это не то, чем можно хвастаться», – заявил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что войска РФ изменили вектор наступления и активно пытаются двигаться к границе Донецкой и Днепропетровской областей.