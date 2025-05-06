Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты атаковали Сумы и Запорожье

Общество



Украина вернула из российского плена 205 человек. Среди них — военные ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Нацгвардии, Госпогранслужбы. Это уже пятый обмен в этом году, всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4757 украинцев.



Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них находятся на оккупированных территориях Украины.



Боевые действия



В Краматорске в результате утреннего обстрела один человек погиб, двое ранены. Российская авиация сбросила пять авиабомб на Константиновку: в городе поврежден путепровод, проезд невозможен. В Сумах погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок, 11 человек ранены, среди них пять детей. Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье, еще один человек находится под завалами разрушенного дома.



Во время штурма вблизи села Новополь Волновахского района на Донетчине оккупанты окружили украинских военных, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. А затем расстреляли пленных.



Ночью 2 мая украинские войска из HIMARS ударили по месту дислокации подразделения штурмовой роты 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ вблизи оккупированного села Мирное Запорожской области. Погибли 22 военнослужащих роты, из них трое – офицеры.