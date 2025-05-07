Путин не давал никаких новых указаний по ответным действиям на атаки украинских БПЛА — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов сегодня заявил, что Владимир Путин не давал никаких новых указаний по ответным действиям на атаке украинских беспилотников по России, передает ТАСС.

«Президент России не давал никаких новых указаний по ответным действиям на атаки украинских БПЛА», — сказал Песков.

Он также отметил что инициатива Путина о перемирии в дни празднования победы над нацизмом все еще в силе.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин якобы дал указание Министерству обороны РФ определить цели в Киеве для удара баллистическими ракетами «Орешник».