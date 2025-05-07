Кремль готовится к 9 мая: жителей Москвы попросили «потерпеть» без мобильного интернета

В Москве и области (РФ) на период дня победы могут отключить мобильный интернет. В Кремле заявили, что ограничения связаны с вопросами безопасности и продлятся до 10 мая.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил москвичей «с пониманием относиться к проблемам с интернетом».



«Мы все, как москвичи, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник победы был отмечен на должном уровне, как задумано организаторами. Мы должны учитывать опасное соседство, которое мы имеем. В связи с этим на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих праздников, до 10 мая включительно, нужно было готовым к ограничениям в работе мобильного интернета», — заявил Песков российским СМИ.



На сбои в работе мобильного интернета россияне начали жаловаться с 5 мая, когда в Москве проходила репетиция парада ко дню победы. Тогда Роскомнадзор заявлял, что никаких ограничений доступа не зафиксировано.



«В то же время пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства для большинства граждан. Подобный опыт уже нарабатывался в Крыму, где отключения во время атак ВСУ стали стандартной практикой и продемонстрировали свою эффективность», — сказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.



7 мая в некоторых районах Москвы перестали работать банкоматы, у жителей появились проблемы с доступом в банковские приложения, сервисы доставки еды и заказа такси.



В Госдуме заявили, что Москва может последовать примеру оккупированного Крыма.

Как сообщалось, Кремль готовит праздничные мероприятия к 9 мая. В Москву приглашены представители разных стран мира. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что намерен на будущей неделе посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия победы над нацизмом. Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом на следующей неделе.